В этом году по BTC транспортировано 4,4 млн тонн азербайджанской нефти

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В январе-феврале 2017 года по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) транспортировано 4 401 899 тонн азербайджанской нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), из этих объемов на февраль приходится 1 989 636 тонн нефти.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода (июнь, 2006 год) по 1 марта 2017 года в BTC закачано 325 939 961 тонн нефти.

Помимо этого, в феврале по трубопроводу BTC транспортировано 571 860 тонн туркменской нефти.

Напомним, что трубопровод BTC протяженностью 1 768 км введен в эксплуатацию в июне 2006 года. Среднесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей. В настоящее время из Азербайджана по BTC в основном транспортируется нефть из "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз".

В роли акционеров BTC Co. выступают компании BP (30,10%), AzBTC (25,00%), Chevron (8,90%), Statoil (8,71%), TPAO (6,53%), ENİ (5,00%), Total (5,00%), Itochu (3,40%), Inpex (2,50%), CIECO (2,50%) и ONGC (BTC) Ltd. (2,36%).