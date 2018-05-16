В этом году по BTC транспортировано 10,8 млн тонн нефти

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ За январь-апрель этого года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 13 349,8 тыс. тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в транспортировке по магистральным нефтепроводам наблюдается сокращение на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

81,4% транспортировки было осуществлено по экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) и за январь-апрель текущего года по этому трубопроводу прокачано 10 861,6 тыс. тонн нефти, что на 0,17% меньше аналогичного периода прошлого года.

За данный период по трубопроводу BTC транспортировано 2,009 млн тонн транзитной нефти, что в годовом сравнении меньше на 5% .

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти. Трубопровод протяженностью 1 768 км введен в эксплуатацию в июне 2006 года. По BTC в основном транспортируется нефть из "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз". Кроме того по BTC транспортируется другая сырая нефть, объемы конденсата, также транзитная нефть.