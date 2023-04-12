С начала года по BTC прокачано более 19 тысяч тонн казахстанской нефти

С начала года по BTC прокачано более 19 тысяч тонн казахстанской нефти

В I квартале 2023 года АО "КазТрансОйл" в порту Актау отгрузило на экспорт 19 221 тонн нефти с месторождения Тенгиз в направлении нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

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В I квартале 2023 года АО "КазТрансОйл" в порту Актау отгрузило на экспорт 19 221 тонн нефти с месторождения Тенгиз в направлении нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Об этом сообщает Report со ссылкой на казахстанскую прессу. Первая партия нефти в массе 9 959 тонн была отгружена 23 марта в порту Актау на танкер President Heydar Aliev. Вторая партия нефти в массе 9 262 тонн отправлена 27 марта танкером Shusha. Напомним, что в начале февраля после землетрясений в Турции АО "КазТрансОйл" получило уведомление о форс-мажорных обстоятельствах в связи с временной приостановкой погрузочных операций морского терминала Джейхан. В этой связи старт экспорта нефти из порта Актау в Баку с дальнейшей транспортировкой по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, запланированный на февраль 2023 года в массе 120 тыс. тонн, был приостановлен. В 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить транспортировку нефти по Транскаспийскому коридору. В соответствии с данным поручением АО НК "КазМунайГаз" и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) заключили соглашение, предусматривающее транспортировку 1,5 млн тонн нефти с месторождения Тенгиз в год в направлении нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Over 19,000 tons of Kazakh oil transported via BTC pipeline