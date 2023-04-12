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С начала года по BTC прокачано более 19 тысяч тонн казахстанской нефти

С начала года по BTC прокачано более 19 тысяч тонн казахстанской нефти В I квартале 2023 года АО "КазТрансОйл" в порту Актау отгрузило на экспорт 19 221 тонн нефти с месторождения Тенгиз в направлении нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.
Энергетика
12 апреля 2023 г. 17:34
С начала года по BTC прокачано более 19 тысяч тонн казахстанской нефти

В I квартале 2023 года АО "КазТрансОйл" в порту Актау отгрузило на экспорт 19 221 тонн нефти с месторождения Тенгиз в направлении нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на казахстанскую прессу.

Первая партия нефти в массе 9 959 тонн была отгружена 23 марта в порту Актау на танкер President Heydar Aliev. Вторая партия нефти в массе 9 262 тонн отправлена 27 марта танкером Shusha.

Напомним, что в начале февраля после землетрясений в Турции АО "КазТрансОйл" получило уведомление о форс-мажорных обстоятельствах в связи с временной приостановкой погрузочных операций морского терминала Джейхан. В этой связи старт экспорта нефти из порта Актау в Баку с дальнейшей транспортировкой по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, запланированный на февраль 2023 года в массе 120 тыс. тонн, был приостановлен.

В 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить транспортировку нефти по Транскаспийскому коридору. В соответствии с данным поручением АО НК "КазМунайГаз" и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) заключили соглашение, предусматривающее транспортировку 1,5 млн тонн нефти с месторождения Тенгиз в год в направлении нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

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Версия на английском языке Over 19,000 tons of Kazakh oil transported via BTC pipeline
Версия на азербайджанском языке Bu il BTC kəməri ilə 19 min tondan çox Qazaxıstan nefti nəql edilib

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