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    В этом году по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан транспортировано 1,2 млн. тонн транзитной нефти

    По магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 11,2 млн. тонн нефти

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ За январь-март этого года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 11 158,9 тыс. тонн нефти.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 4,3% меньше соответствующего периода прошлого года.

    Из общего объема транспортируемой нефти 79,4% приходится на экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Так, за отчетный период по данному трубопроводу транспортировано 8 863,9 тыс. тонн нефти, что на 2,2% меньше соответствующего периода прошлого года.

    За этот период по БДТ транспортировано 1,2 млн. тонн транзитной нефти. 

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