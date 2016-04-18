В этом году по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан транспортировано 1,2 млн. тонн транзитной нефти

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ За январь-март этого года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 11 158,9 тыс. тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 4,3% меньше соответствующего периода прошлого года.

Из общего объема транспортируемой нефти 79,4% приходится на экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Так, за отчетный период по данному трубопроводу транспортировано 8 863,9 тыс. тонн нефти, что на 2,2% меньше соответствующего периода прошлого года.

За этот период по БДТ транспортировано 1,2 млн. тонн транзитной нефти.