В этом году ПО "Азнефть" добыто 5,1 млн тонн нефти и 4,34 млрд кубометров газа

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В январе-октябре этого года Производственным объединением "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) добыто 5 135,9 тыс. тонн нефти, 4,34 млрд кубометров газа.

Об этом сообщили Report в ПО "Азнефть".

За отчетный период во всех управлениях и структурных подразделениях были приняты комплексные меры по строительству новых объектов и сооружений, их вводу в эксплуатацию, увеличению производства, капитальному ремонту служебных помещений и зданий.

В январе-октябре по заказу ПО пробурено и передано в эксплуатацию 60 скважин, из которых добыто 116 тыс. тонн нефти.

За 10 месяцев из фонда недействующих скважин сданы в эксплуатацию 92 скважины против запланированных 58. Из этих скважин добыто 50,3 тыс. тонн нефти.

С начала года проведено 537 геологических мероприятий, в результате добыто 260,6 тыс. тонн нефти, что означает рост соответственно на 43 мероприятия и 86,9 тыс. тонн нефти против запланированного. В результате технических и технологических мероприятий добыто 45,6 тыс. тонн нефти против запланированных 37,7 тыс. тонн.