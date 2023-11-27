О нас

В этом году объем транспортировки нефти по BTC через территорию Турции вырос на 3 %

В этом году объем транспортировки нефти по BTC через территорию Турции вырос на 3 % В январе-октябре этого года по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) через территорию Турции было перевезено 190,705 млн баррелей нефти.
Энергетика
27 ноября 2023 г. 16:48
В этом году объем транспортировки нефти по BTC через территорию Турции вырос на 3 %

В январе-октябре этого года по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) через территорию Турции было перевезено 190,705 млн баррелей нефти.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкого трубопроводного оператора BOTAŞ.

Это на 5,577 млн баррелей, или на 3% больше, чем за первые 10 месяцев 2022 года.

В октябре этого года через пояс BTC по территории Турции было перевезено 19,028 млн баррелей нефти. Согласно отчету, это на 1,721 млн баррелей, или на 8,3% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

Отметим, что в настоящее время по трубопроводу BTC в основном транспортируется нефть из Азербайджана, добываемая на блоке месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ), и конденсат с месторождения “Шахдениз”. Кроме того, через BTC транспортируются и другие объемы сырой нефти и конденсата, в том числе нефть Туркменистана и Казахстана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Volume of BTC oil transported through Türkiye up by 3%
Версия на азербайджанском языке Bu il Türkiyə ərazisi ilə nəql edilən BTC neftinin həcmi 3 % artıb

Другие новости из категории

ОПЕК: Переход к чистой энергии должен способствовать экономическому росту
ОПЕК: Переход к "чистой" энергии должен способствовать экономическому росту
27 ноября 2023 г. 17:51
Мэтью Брайза: Нефтегазовая стратегия Гейдара Алиева укрепила независимость
Мэтью Брайза: Нефтегазовая стратегия Гейдара Алиева укрепила независимость
27 ноября 2023 г. 14:50
TAP сократил объем заявок на поставку азербайджанского газа в Италию
TAP сократил объем заявок на поставку азербайджанского газа в Италию
27 ноября 2023 г. 13:55
Нефть марки Brent подешевела до 79,9 доллара за баррель
Нефть марки Brent подешевела до 79,9 доллара за баррель
27 ноября 2023 г. 09:48
СМИ: Делегация Турции в декабре обсудит в Санкт-Петербурге газовый хаб
СМИ: Делегация Турции в декабре обсудит в Санкт-Петербурге газовый хаб
27 ноября 2023 г. 08:56
Газпром установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай
"Газпром" установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай
26 ноября 2023 г. 19:35
Создается круговая схема электроснабжения, которая соединит электросети Кяльбаджара и Лачына
ВидеоСоздается круговая схема электроснабжения, которая соединит электросети Кяльбаджара и Лачына
25 ноября 2023 г. 19:04
Азерэнержи: В Кяльбаджаре по сей день введены в эксплуатацию 6 ГЭС
Фото"Азерэнержи": В Кяльбаджаре по сей день введены в эксплуатацию 6 ГЭС
25 ноября 2023 г. 11:00
Азербайджанская нефть подорожала на 1 доллар
Азербайджанская нефть подорожала на 1 доллар
25 ноября 2023 г. 09:59
Названы объемы добычи газа и конденсата с месторождения Умид
Названы объемы добычи газа и конденсата с месторождения "Умид"
24 ноября 2023 г. 14:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi