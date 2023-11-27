В этом году объем транспортировки нефти по BTC через территорию Турции вырос на 3 %

В этом году объем транспортировки нефти по BTC через территорию Турции вырос на 3 %

В январе-октябре этого года по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) через территорию Турции было перевезено 190,705 млн баррелей нефти.

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В январе-октябре этого года по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) через территорию Турции было перевезено 190,705 млн баррелей нефти. Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкого трубопроводного оператора BOTAŞ. Это на 5,577 млн баррелей, или на 3% больше, чем за первые 10 месяцев 2022 года. В октябре этого года через пояс BTC по территории Турции было перевезено 19,028 млн баррелей нефти. Согласно отчету, это на 1,721 млн баррелей, или на 8,3% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Отметим, что в настоящее время по трубопроводу BTC в основном транспортируется нефть из Азербайджана, добываемая на блоке месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ), и конденсат с месторождения “Шахдениз”. Кроме того, через BTC транспортируются и другие объемы сырой нефти и конденсата, в том числе нефть Туркменистана и Казахстана. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Volume of BTC oil transported through Türkiye up by 3%