​В этом году на трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан потрачено 88 млн. долларов

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ В первом полугодии текущего года операционные расходы на трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) составили примерно 73 млн. долларов, капитальные расходы - 15 млн. долларов. Как сообщает Report, об этом говорится в отчете оператора проекта - компании BP-Azerbaijan.

По информации, среднесуточная пропускная способность БДТ составила 1,2 млн. баррелей.

В отчете говорится, что трубопровод БТД протяженностью 1 768 км введен в эксплуатацию в июне 2006 года. За весь период эксплуатации по БТД транспортировано 2,23 млрд. баррелей или 298 млн. тонн нефти, которую, загрузив в Джейхане на 2 940 танкеров, отправили на мировой рынок.

В первом полугодии по БТД экспортировано примерно 18 млн. тонн или 135 млн. баррелей нефти, которую загрузили в Джейхане на 188 танкеров.

В настоящее время из Азербайджана через БТД в основном переправляется нефть из "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз". Кроме того, через трубопровод транспортируется туркменская и казахстанская нефть.

Напомним, в роли акционеров "BTC Co." выступают компании BP (30,1%), AzBTC (25,00%), "Chevron" (8,90%),"Statoil" (8,71%), TPAO (6,53%), ENİ (5,00%), "Total" (5,00%), "Itochu" (3,40%), "Inpex" (2,50%), "ConocoPhillips" (2,50%) и "ONGC (BTC) Ltd." (2,36%).