В этом году на "Контракт века" потрачено 1,229 млрд долларов

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре 2017 года Азербайджанская международная операционная компания (АМОК) потратила 1,229 млрд долларов на проект разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспия.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, из них 339 млн долларов составили операционные, 890 млн долларов - капитальные расходы.

Расходы на проект по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 18%.

Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. В феврале 1995 года учреждена Азербайджанская международная операционная компания (АМОК).

14 сентября этого года подписано измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" (АЧГ). Соглашение 31 октября было ратифицировано в Милли Меджлисе.

После утверждения соглашения долевое участие партнеров АЧГ распределено следующим образом: BP - 30,37%, AzACG (SOCAR) - 25,00%, Chevron - 9,57%, Inpex - 9,31%, Statoil - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TP - 5,73%, Itochu- 3,65% и ONGC VideshLtd. (OVL) - 2,31%.