В этом году на газоперерабатывающем заводе SOCAR очищено 1,6 млрд природного газа

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ За январь-август этого года на газоперерабатывающем заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) переработано 1 680,9 млн кубометров природного газа.

Как сообщает Report, об этом рассказал газете "Республика" директор газоперерабатывающего завода Агшин Пашаев.

По его словам, объем сданного после переработки очищенного газа составил 1 648,8 млн кубометров природного газа: "Фактическое использование среднегодовой производственной мощности предприятия составило 63%. Согласно технологическому регламенту, потери при обработке каждой тысячи кубометров газа составляют 5,8 кубометра, а затраченного в ходе технологического процесса газа - 11,3 кубометра. От переработки газа получено 19 тыс. тонн нестабильного газового бензина. Из них 18,8 тыс. тонн направлено на фракционирование, произведено 7,3, тыс. тонн технического бутана и 11,4 тыс. тонн газового бензина (нафта)”.

Директор завода отметил, что за этот период, по заключенным с ПО "Азнефть" договорам, отгружено 7,5 тыс. тонн технического бутана и 11,6 тыс. тонн газового бензина. По его словам, 4,6 тыс. тонн отгруженного технического бутана отправлено в ПО "Азерикимья".