​В этом году на долю азербайджанской прибыльной нефти пришлось 56% всего объема добычи с блока АЧГ

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ С блока месторождений "Азери, Чыраг и Глубоководный Гюнешли", расположенном в азербайджанском секторе Каспия, до сегодняшнего дня добыто 398 млн. тонн нефти и 121 млрд. кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом сказал первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) академик Хошбахт Юсифзаде на проходящей в Баку международной конференции "Нефть и газ Каспия".

Х.Юсифзаде отметил, что на 1 июня 2016 года на мировом рынке продано 220 млн. тонн азербайджанской прибыльной нефти: "Объем прибыльной нефти растет из года в год. За 5 месяцев этого года на АЧГ добыто 13,5 млн. тонн нефти, из них 7,5 млн. тонн или 56% приходится на долю азербайджанской прибыльной нефти".

Представитель SOCAR отметил, что по имеющимся транспортным маршрутам по состоянию на 1 июня 2016 года из Азербайджана транспортировано 412 млн. тонн нефти. Из них 304 млн. тонн пришлось на долю трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан.