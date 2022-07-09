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В этом году Министерство энергетики выдало 66 разрешений

В этом году Министерство энергетики выдало 66 разрешений За второй квартал текущего года Министерством энергетики в соответствии с правилами “Выдачи специального разрешения на товары (работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности), подпадающие под экспортный контроль” выдано 37 разрешений на импорт,
Энергетика
9 июля 2022 г. 10:18
В этом году Министерство энергетики выдало 66 разрешений

За второй квартал текущего года Министерством энергетики в соответствии с правилами “Выдачи специального разрешения на товары (работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности), подпадающие под экспортный контроль” выдано 37 разрешений на импорт, экспорт и транзит товаров, подпадающих под экспортный контроль.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, 34 из них были связаны с импортом, 1 - экспортом и 2 - транзитом товаров.

Всего за 6 месяцев текущего года Министерством энергетики выдано 66 разрешений.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Energetika Nazirliyi tərəfindən 66 icazə verilib

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