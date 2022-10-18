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В этом году Министерство энергетики выдало 104 разрешения

В этом году Министерство энергетики выдало 104 разрешения За третий квартал текущего года Министерством энергетики в соответствии с правилами "Выдачи специального разрешения на товары (работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности), подпадающие под экспортный контроль" выдано 38 разрешений на и
Энергетика
18 октября 2022 г. 10:32
В этом году Министерство энергетики выдало 104 разрешения

За третий квартал текущего года Министерством энергетики в соответствии с правилами "Выдачи специального разрешения на товары (работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности), подпадающие под экспортный контроль" выдано 38 разрешений на импорт, экспорт и транзит товаров, подпадающих под экспортный контроль.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, 31 из них было связано с импортом, 1 - экспортом и 2 - транзитом товаров.

Всего за 6 месяцев текущего года Министерством энергетики выдано 104 разрешения.

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