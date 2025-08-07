В этом году капитальные расходы по месторождению "Шахдениз" увеличились на 16%

В январе-июне этого года консорциум "Шахдениз" направил около $1 млрд 282 млн операционных и $472 млн капитальных расходов на деятельность по одноименному газоконденсатному месторождению, расположенному в азербайджанском секторе Каспия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию BP-Azerbaijan по итогам I полугодия этого года.

Объем операционных расходов по месторождению "Шахдениз" увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на $31 млн или на 2,5%, а объем капитальных расходов - на $65 млн или на 16%.

Отмечается, что большая часть этих расходов была связана с проектом "Шахдениз 2".