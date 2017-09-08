В этом году из порта Джейхан на мировой рынок экспортировано более 17 млн тонн азербайджанской нефти

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В августе 2017 года из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) на мировой рынок экспортировано 2 531 737 тонн азербайджанской нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), Госнефтефонду Азербайджана (ГНФАР) принадлежит 1 733 485 тонн (68%) этого объема.

За январь-август текущего года из порта Джейхан экспортировано 17 239 539 тонн нефти, что на 14% меньше чем за аналогичный период прошлого года.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода BTC (июнь 2006 года) по 1 сентября 2017 года из порта Джейхан на мировой рынок экспортировано 337 074 138 тонн азербайджанской нефти.

Отметим, что азербайджанская нефть поставляется в турецкий порт Джейхан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) и отсюда через Средиземное море выводится на европейские рынки. Трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти.