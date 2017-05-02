В этом году из порта Джейхан на мировой рынок экспортировано 8 млн тонн азербайджанской нефти

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В апреле 2017 года из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) на мировой рынок экспортировано 2 085 526 тонн азербайджанской нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), Госнефтефонду Азербайджана (ГНФАР) принадлежит 1 467 117 тонн этого объема.

За январь-апрель из порта Джейхан экспортировано 8 039 435 тонн нефти.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода BTC по 1 мая 2017 года из порта Джейхан экспортировано 327 874 034 тонны азербайджанской нефти.

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти.