В этом году из порта Джейхан на мировой рынок экспортировано 10 млн тонн азербайджанской нефти

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ В мае 2017 года из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) на мировой рынок экспортировано 1 322 980 тонн азербайджанской нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), Госнефтефонду Азербайджана (ГНФАР) принадлежит 1 322 980 тонн этого объема.

За январь-май из порта Джейхан экспортировано 10 275 528 тонн нефти.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода BTC по 1 июня 2017 года из порта Джейхан экспортировано 330 110 127 тонн азербайджанской нефти.

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти.