​В этом году из порта Джейхан экспортировано 18,9 млн. тонн азербайджанской нефти

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ За август 2015 года из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) на мировой рынок экспортировано 2 205 834 тонн азербайджанской нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), это на 0,41% меньше по сравнению с августом 2014 года.

Согласно отчету, 880 458 тонн нефти, экспортируемой в августе на мировой рынок, пришлось на долю Государственного нефтяного фонда (ГНФАР).

В целом, за январь-август текущего года из порта Джейхан экспортировано 18 898 796 тонн или на 0,71% меньше нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода БТД (2006 год) по 1 сентября 2015 года из порта Джейхан экспортировано 280,835 млн. тонн азербайджанской нефти.

Отметим, что азербайджанская нефть поставляется в турецкий порт Джейхан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и отсюда через Средиземное море выводится на европейские рынки.Трубопровод БТД берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн. баррелей нефти. Трубопровод введен в эксплуатацию в 2006 году.