В этом году Грузия приобретет у Азербайджана 2,347 млрд кубометров газа

© Report.az

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Грузия откажется от закупок природного газа у российского концерна "Газпром".

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил министр энергетики страны Каха Каладзе.

По его словам, до конца года не будет заключено ни одной сделки по приобретению российского газа.

В январе-марте 2017 года объем закупок природного газа из России составил 100 миллионов кубических метров. В феврале - 70 миллионов кубических метров.

С апреля Грузия полностью перейдет на снабжение населения и предприятий газом из Азербайджана.

Как сообщает министерство энергетики, в этом году в Грузию поступит 2,457 млрд кубометров газа, из них поставки из Азербайджана будут составлять 2,347 млрд кубометров (95,5%).

Таким образом, доля российского газа в общем объеме импорта составит 4%.

В то же время, в 2017 году объемы газа, добываемого на территории Грузии, составят 10 миллионов кубических метров.