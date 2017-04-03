В этом году газифицировано 93 многоэтажных дома

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ За январь-март этого года Производственное объединение "Азеригаз" рассмотрело обращения юридических и физических лиц и на основе соответствующих документов обеспечило подачу газа в 93 многоэтажных дома.

Как сообщает Report со ссылкой на ПО, в целом газ подключен в 4 903 квартир.

"ПО "Азеригаз", будучи учреждением по продаже газа, заинтересовано в том, чтобы на основе предъявленных необходимых документов в кратчайшие сроки обеспечить подачу газа в многоэтажные дома, отвечающие всем нормативно-техническим требованиям и требованиям безопасности", - говорится в информации.