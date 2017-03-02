В этом году газифицировано 69 многоэтажных домов

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ За январь-февраль этого года Производственное объединение "Азеригаз" рассмотрело обращения юридических и физических лиц и на основе соответствующих документов обеспечило подачу газа в 69 многоэтажных домов.

Как сообщает Report со ссылкой на ПО, в целом газ подключен в 3 488 квартир.

"ПО "Азеригаз", будучи структурой по продаже газа, заинтересована в том, чтобы на основе предъявленных необходимых документов в кратчайшие сроки обеспечить подачу газа в многоэтажные дома, отвечающие всем нормативно-техническим требованиям и требованиям безопасности", - говорится в информации.