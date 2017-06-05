В этом году газифицировано 167 многоэтажных домов

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ За январь-май этого года Производственное объединение "Азеригаз" рассмотрело обращения юридических и физических лиц и на основе соответствующих документов обеспечило подачу газа в 167 многоэтажных домов.

Как сообщает Report со ссылкой на ПО, в целом газ подключен в 8 982 квартиры.

"ПО "Азеригаз", будучи учреждением по продаже газа, заинтересовано в том, чтобы на основе предъявленных необходимых документов в кратчайшие сроки обеспечить подачу газа в многоэтажные дома, отвечающие всем нормативно-техническим требованиям и требованиям безопасности", - говорится в информации.