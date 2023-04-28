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В этом году доходы управления SOCAR от ненефтяного экспорта упали более чем на 44%

В этом году доходы управления SOCAR от ненефтяного экспорта упали более чем на 44% За январь-март текущего года Управление по маркетингу и экономическим операциям Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) экспортировало ненефтяной продукции на сумму 90,5 млн долларов США.
Энергетика
28 апреля 2023 г. 15:13
В этом году доходы управления SOCAR от ненефтяного экспорта упали более чем на 44%

За январь-март текущего года Управление по маркетингу и экономическим операциям Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) экспортировало ненефтяной продукции на сумму 90,5 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском номере “Обзора экспорта” Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Сообщается, что это на 72,4 млн долларов США или на 44,4% меньше, чем в январе-марте 2022 года.

Отметим, что общий экспорт Азербайджана в январе-марте этого года составил 7,7 млрд долларов США, экспорт ненефтяного сектора - 912,2 млн долларов США.

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Версия на азербайджанском языке Bu il SOCAR-ın idarəsinin qeyri-neft ixracından gəliri 44 %-dən çox azalıb

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