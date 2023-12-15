В этом году добыча товарного газа в Азербайджане выросла более чем на 4%

В этом году добыча товарного газа в Азербайджане выросла более чем на 4%

В январе-ноябре этого года в Азербайджане добыто 44 млрд 221,1 млн кубометров природного газа.

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В январе-ноябре этого года в Азербайджане добыто 44 млрд 221,1 млн кубометров природного газа. Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из них на долю товарного природного газа пришлось 33 млрд 146,8 млн кубометров. За отчетный период добыча природного газа увеличилась на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а добыча товарного газа - на 4,3%. В январе-ноябре текущего года в Азербайджане добыто 27 млн 695,4 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат. Из них на долю товарной сырой нефти пришлось 27 млн 597,8 тыс. тонн. Добыча нефти в отчетном периоде на 7,4% (товарной нефти - на 7,5%) меньше, чем за 11 месяцев 2022 года. Подпишитесь на наш Telegram канал

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