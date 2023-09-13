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В этом году добыча товарного газа в Азербайджане увеличилась на 5%

В этом году добыча товарного газа в Азербайджане увеличилась на 5% 17:56
Энергетика
13 сентября 2023 г. 18:25
В этом году добыча товарного газа в Азербайджане увеличилась на 5%

За январь-август этого года в Азербайджане добыто 32 млрд 199,6 млн кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из них на долю товарного природного газа пришлось 24 млрд 142,3 млн кубометров.

За отчетный период добыча природного газа выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а добыча товарного газа - на 5,3%.

За январь-август текущего года в Азербайджане добыто 20 млн 229,9 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат. Из них на долю товарной сырой нефти пришлось 20 млн 147,6 тыс. тонн.

Добыча нефти в отчетном периоде на 7,5 % (а объемы товарной нефти на 7,6 %) меньше, чем за 8 месяцев 2022 года.

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Версия на английском языке Azerbaijan posts 5% growth in marketable gas production
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda əmtəəlik qaz hasilatı 5 %-dən çox artıb

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