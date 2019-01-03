В этом году добыча с АЧГ ожидается в объеме 26,6 млн тонн

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Объем добычи сырой нефти с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря в 2019 году составит 26,56 млн тонн (197,1 млн баррелей).

Как сообщает Report, об этом говорится в "Заключении о проекте бюджета ГНФАР на 2019 год", подготовленном Счетной палатой.

Отмечается, что вследствие сокращения добычи прогнозный показатель снизился на 7,3 млн баррелей по сравнению с показателем за 2018 год (204,4 млн баррелей).

Отметим, что объемы производства на АЧГ в 2017 году составили 214,75 млн баррелей.

Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года, а 14 сентября 2017 года подписано новое соглашение сроком до 2050 года.