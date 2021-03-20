В этом году добыча газа в Азербайджане выросла на 3%

SOCAR за этот период было добыто 1,2 млрд кубометров газа

В январе-феврале этого года в Азербайджане было добыто 6,8 млрд кубометров газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Минэнерго по добыче нефти и газа в стране за два месяца текущего года.

Согласно информации, 2,2 млрд кубометров газа было добыто на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), а 3,4 млрд кубометров - на "Шахдениз".

Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) за этот период было добыто 1,2 млрд кубометров газа.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года добыча газа увеличилась на 3 %, то есть на 196 млн кубометров.