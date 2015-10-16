​В этом году "Азнефть" добыто 118,7 тысяч тонн нефти из новых скважин

Баку. 16 октябрь. REPORT.AZ/ За январь-сентябрь этого года Производственным объединением "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) добыто 5 млн. 162,5 тыс. тонн нефти против запланированных 5 млн. 93,5 тыс. тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, это на 1,5% превышает прогноз.

За отчетный период добыто 4,6 млрд. кубометров газа против запланированных 4,3 млрд. кубометров, что превысило прогноз на 7,9%.

За 9 месяцев этого года из фонда недействующих скважин 83 скважины были сданы в эксплуатацию, из них добыто дополнительно 39,5 тыс. тонн нефти. С начала года проведено 558 геологических, технических и технологических мероприятий, в результате которых дополнительные объемы добычи нефти составили 239 тыс. тонн.

Расширился объем бурильных работ, по заказу ПО пробурено и сдано в эксплуатацию 56 скважин. Из новых скважин добыто 118,7 тыс. тонн нефти.