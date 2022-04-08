В этом году "Азеригаз" получил более 3 млрд кубометров природного газа

За январь-март текущего года в систему ПО "Азеригаз" поступило от SOCAR 3 млрд 276 млн кубометров природного газа.

За январь-март текущего года в систему ПО "Азеригаз" поступило от SOCAR 3 млрд 276 млн кубометров природного газа.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев во время акции "Открытые двери".

По его словам, за 3 месяца текущего года 706 млн кубометров газа продано промышленным предприятиям, 2 млрд 570 млн кубометров - населению.

Объем поступившего в систему ПО газа увеличился на 247 млн кубометров по сравнению с январем-мартом 2021 года.

В марте прошлого года "Азеригаз" получил 1 млрд 114 млн кубометров природного газа. Из них 251 миллион кубометров продано промышленным предприятиям, 863 млн кубометров - населению.