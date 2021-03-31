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В этом году Азербайджан увеличил прибыль от экспорта полипропилена на 37%

В этом году Азербайджан увеличил прибыль от экспорта полипропилена на 37% Это на 1,8 млн долларов или на 22,8% больше, чем в феврале 2020 года
Энергетика
31 марта 2021 г. 12:25
В этом году Азербайджан увеличил прибыль от экспорта полипропилена на 37%

В феврале этого года Азербайджан экспортировал полипропилен в первичной форме на сумму 9,7 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится мартовском в "Обзоре экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Это на 1,8 млн долларов или на 22,8% больше, чем в феврале 2020 года.

В январе-феврале этого года Азербайджан экспортировал полипропилен в первичной форме на сумму 19,8 млн долларов США, что на 5,3 млн долларов США или на 36,6% больше, чем в январе-феврале прошлого года.

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Версия на английском языке Azerbaijan's profits from polypropylene exports grow
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycan polipropilen ixracından qazancını 37 %-dək artırıb

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