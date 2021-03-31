В этом году Азербайджан увеличил прибыль от экспорта полипропилена на 37%

Это на 1,8 млн долларов или на 22,8% больше, чем в феврале 2020 года

В феврале этого года Азербайджан экспортировал полипропилен в первичной форме на сумму 9,7 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится мартовском в "Обзоре экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Это на 1,8 млн долларов или на 22,8% больше, чем в феврале 2020 года.

В январе-феврале этого года Азербайджан экспортировал полипропилен в первичной форме на сумму 19,8 млн долларов США, что на 5,3 млн долларов США или на 36,6% больше, чем в январе-феврале прошлого года.