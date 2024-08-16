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В этом году Азербайджан увеличил экспорт природного газа более чем на 3%

В этом году Азербайджан увеличил экспорт природного газа более чем на 3% Согласно таможенным декларациям за январь-июль этого года, Азербайджан экспортировал 13 млрд 845 млн 429,23 тыс. кубометров природного газа.
Энергетика
16 августа 2024 г. 12:51
В этом году Азербайджан увеличил экспорт природного газа более чем на 3%

Согласно таможенным декларациям в январе-июле этого года Азербайджан экспортировал 13 млрд 845 млн 429,23 тыс. кубометров природного газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.

Согласно информации, за прошедшие 7 месяцев стоимость экспортированного из Азербайджана природного газа составила 4 млрд 755 млн 767,70 тыс. долларов США.

Объем экспортируемого природного газа за отчетный период на 3,22% больше, чем за январь-июль 2023 года, а его стоимость на 46,77% меньше.

Доля природного газа в общем экспорте Азербайджана в январе-июле этого года составила 29,54%.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s natural gas exports rise by over 3%
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycan təbii qaz ixracını 3 %-dən çox artırıb

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