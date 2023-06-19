В этом году Азербайджан увеличил экспорт нефти в Индию более чем на 7%

В этом году Азербайджан увеличил экспорт нефти в Индию более чем на 7%

В январе-мае этого года Азербайджан экспортировал в Индию 1 млн 027 тыс. 221,27 тонн сырой нефти.

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В январе-мае этого года Азербайджан экспортировал в Индию 1 млн 027 тыс. 221,27 тонн сырой нефти. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этого объема продукции составила 610 млн 361,61 тысячи долларов США. Объем продукции, экспортированной из Азербайджана в Индию в январе-мае этого года, на 7,1% больше, чем за первые 5 месяцев 2022 года, а стоимость на 20,7% меньше. За первые 5 месяцев этого года доля экспортируемой из Азербайджана в Индию сырой нефти в общем экспорте нефти составила 8,74%. Подпишитесь на наш Telegram канал

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