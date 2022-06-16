О нас

В этом году Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефти более чем на 63%

В этом году Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефти более чем на 63% В январе-мае этого года Азербайджан, согласно таможенным декларациям, экспортировал 11 млн 383 тысячи 685 тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.
Энергетика
16 июня 2022 г. 11:21
В этом году Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефти более чем на 63%

В январе-мае этого года Азербайджан, согласно таможенным декларациям, экспортировал 11 млн 383 тысячи 685 тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов составила 8 млрд 058 млн 720 тысяч долларов США.

Объем экспортируемой продукции в январе-апреле текущего года на 4,51% меньше, а стоимость на 63,6% больше, чем в январе-мае 2021 года.

Доля этой продукции в общем экспорте Азербайджана составила 52,27%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycan neft ixracından gəlirlərini 63 %-dən çox artırıb

Экслюзивные новости

БОС: Пострадавшие в ДТП в Шамахы школьники получат компенсацию
БОС: Пострадавшие в ДТП в Шамахы школьники получат компенсацию
14 июня 2022 г. 17:24
Всемирный банк назвал приоритеты по Карабаху
Всемирный банк назвал приоритеты по Карабаху
14 июня 2022 г. 14:23
Минобороны Турции: Военное сотрудничество Баку и Анкары поднялось до уровня союзничества
Минобороны Турции: Военное сотрудничество Баку и Анкары поднялось до уровня союзничества
14 июня 2022 г. 10:59
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
11 июня 2022 г. 12:43
ЦБА: Ликвидация валютной биржи никак не влияет на межбанковские операции в Азербайджане
ЦБА: Ликвидация валютной биржи никак не влияет на межбанковские операции в Азербайджане
10 июня 2022 г. 18:44
Самир Насиров: Российско-украинский конфликт привел к сокращению денежных переводов в Азербайджан
Самир Насиров: Российско-украинский конфликт привел к сокращению денежных переводов в Азербайджан
10 июня 2022 г. 17:19
Глава Николаевской военной администрации: За четыре дня уничтожено две роты врага
Глава Николаевской военной администрации: За четыре дня уничтожено две роты врага
10 июня 2022 г. 14:37
Назначен новый замначальника Центра интеллектуального управления транспортом
Назначен новый замначальника Центра интеллектуального управления транспортом
10 июня 2022 г. 13:02
Агентство: Число получивших отказ в инвалидности по ошибке сведено к минимуму
Агентство: Число получивших отказ в инвалидности по ошибке сведено к минимуму
10 июня 2022 г. 12:27
Официальные лица Азербайджана и Турции отметят годовщину принятия Шушинской декларации
Официальные лица Азербайджана и Турции отметят годовщину принятия Шушинской декларации
10 июня 2022 г. 00:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi