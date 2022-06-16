В этом году Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефти более чем на 63%

В этом году Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефти более чем на 63%

В январе-мае этого года Азербайджан, согласно таможенным декларациям, экспортировал 11 млн 383 тысячи 685 тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

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В январе-мае этого года Азербайджан, согласно таможенным декларациям, экспортировал 11 млн 383 тысячи 685 тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов составила 8 млрд 058 млн 720 тысяч долларов США. Объем экспортируемой продукции в январе-апреле текущего года на 4,51% меньше, а стоимость на 63,6% больше, чем в январе-мае 2021 года. Доля этой продукции в общем экспорте Азербайджана составила 52,27%. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram