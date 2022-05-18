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В этом году Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефти более чем на 50%

В этом году Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефти более чем на 50% В январе-апреле 2022 года Азербайджан, согласно таможенным декларациям, экспортировал сырую нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, в объеме 9 млн 481 тыс. 168,95 тонн.
Энергетика
18 мая 2022 г. 17:34
В этом году Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефти более чем на 50%

В январе-апреле 2022 года Азербайджан, согласно таможенным декларациям, экспортировал сырую нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, в объеме 9 млн 481 тыс. 168,95 тонн.

Стоимость этих объемов составила 6 млрд 544 млн 674,13 тыс. долларов США, сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

В январе-апреле этого года объем экспортируемой продукции по сравнению с показателями января-апреля 2021 года сократился на 11,7%, а стоимость выросла на 50,3%.

Доля этой продукции в общем экспорте Азербайджана составила 55,35%.

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Версия на английском языке Azerbaijan posts more than 50% growth in revenues from oil exports 
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycan neft ixracından gəlirlərini 50 %-dən çox artırıb

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