В этом году Азербайджан на 51% увеличил доходы от экспорта нефтепродуктов

В этом году Азербайджан на 51% увеличил доходы от экспорта нефтепродуктов

Объем экспортируемых нефтепродуктов за январь-апрель текущего года на 10,7%, а стоимость - на 51,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года

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За январь-апрель текущего года Азербайджан, согласно таможенным декларациям, экспортировал нефтепродукты в объеме 388 тыс. 311,66 тонн. Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета, стоимость продукции в этом объеме составила 163 млн 409,16 тыс. долларов США. Объем экспортируемых нефтепродуктов за январь-апрель текущего года на 10,7%, а стоимость - на 51,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За отчетный период доля нефтепродуктов в общем экспорте Азербайджана составила 2,57%. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке Azerbaijan sees over 51% rise in revenues from export of petroleum products