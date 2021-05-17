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В этом году Азербайджан на 51% увеличил доходы от экспорта нефтепродуктов

В этом году Азербайджан на 51% увеличил доходы от экспорта нефтепродуктов Объем экспортируемых нефтепродуктов за январь-апрель текущего года на 10,7%, а стоимость - на 51,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года
Энергетика
17 мая 2021 г. 17:44
В этом году Азербайджан на 51% увеличил доходы от экспорта нефтепродуктов

За январь-апрель текущего года Азербайджан, согласно таможенным декларациям, экспортировал нефтепродукты в объеме 388 тыс. 311,66 тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета, стоимость продукции в этом объеме составила 163 млн 409,16 тыс. долларов США.

Объем экспортируемых нефтепродуктов за январь-апрель текущего года на 10,7%, а стоимость - на 51,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период доля нефтепродуктов в общем экспорте Азербайджана составила 2,57%.

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Версия на английском языке Azerbaijan sees over 51% rise in revenues from export of petroleum products
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycan neft məhsulları ixracından qazancını 51% artırıb

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