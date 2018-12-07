В этом году Азербайджан экспортировал в Украину сырую нефть на 376 млн долларов

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре 2018 года Азербайджан экспортировал в Украину сырую нефть на 376,337 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на İnterfax Ukraine, в отчетном периоде Украина импортировала нефть на 400,968 млн долларов, что на 0,6% больше, чем в январе-ноябре 2017 года (398,622 млн).

Из Ирана поступило сырье на 14,538 млн долларов, Алжира – на 7,176 млн, других стран – на 2,917 млн.

Экспорт нефти и нефтяного сырья Украина за отчетный период не осуществляла.

Украина в январе-ноябре 2018 года сократила импорт нефти и нефтяного сырья на 24,1% или 223,447 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 702,31 тыс. тонн.

По итогам 2017 года Украина импортировала 1 013,359 тыс. тонн нефти на 442,219 млн долларов.