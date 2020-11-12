В этом году Азербайджан экспортировал в Украину 5,7 тыс. тонн битума

Всего за 10 месяцев из Беларуси было импортировано в Украину 479,2 тыс. тонн битумов (+77% к показателю января-октября 2019 года)

В январе-октябре этого года Азербайджан экспортировал в Украину 5,7 тыс. тонн битума.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в исследовании Консалтинговой группы А-95.

Экспортируемый из Азербайджана в Украину битум поставлялся в основном морским путем.

Баланс украинского рынка дорожного битума в январе-октябре составил 960 тыс. тон, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Рынок продолжает расти как за счет импортных поставок продукта, так и благодаря увеличению производства на Кременчугском НПЗ. За отчетный период завод "Укртатнафты" увеличил производство битума на 42,4% — с 199 тыс. тонн до 283,7 тыс. тонн. При этом доля Кременчугского НПЗ в балансе рынка в январе-октябре 2020 года, по сравнению с таким же периодом прошлого года, незначительно сократилась - с 35% до 30%.

В январе-октябре в Украину импортировано 678,4 тыс. тонн дорожного битума, что более чем в два раза больше показателя января-октября прошлого года (317,3 тыс. тонн). Рекордная поставка ресурса была осуществлена в октябре - 162 тыс. тонн (+246% к октябрю 2019 года).

Всего за 10 месяцев из Беларуси было импортировано в Украину 479,2 тыс. тонн битумов (+77% к показателю января-октября 2019 года). За тот же период Польша поставила 108,3 тыс. тонн, что втрое больше объема января-октября прошлого года (39,2 тыс. тонн).

По морю за отчетный период было поставлено 46,5 тыс. тонн, из которых 15,3 тыс. тонн импортировано из Греции, 12,4 тыс. тонн — из Италии, 8 тыс. тонн – из Турции и 5,1 тыс. тонн – из Испании.