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    В этом году Азербайджан экспортировал нефтепродукты на 225 млн долларов

    Объемы экспорта составили 583,653 тыс. тонн

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В январе-августе 2017 года Азербайджан экспортировал 583,653 тыс. тонн нефтепродуктов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 41% меньше соответствующего периода прошлого года.

    Стоимость этих объемов нефтепродуктов составила 224,906 млн долларов, что на 5% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2016 года.

    За отчетный период доля нефтепродуктов в общей структуре экспорта составила 3,11%. 

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