В этом году Азербайджан экспортировал нефтепродукты на 225 млн долларов

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В январе-августе 2017 года Азербайджан экспортировал 583,653 тыс. тонн нефтепродуктов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 41% меньше соответствующего периода прошлого года.

Стоимость этих объемов нефтепродуктов составила 224,906 млн долларов, что на 5% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2016 года.

За отчетный период доля нефтепродуктов в общей структуре экспорта составила 3,11%.