В этом году Азербайджан экспортировал более 16 млн тонн нефти

За январь-июль этого года Азербайджан экспортировал около 16,4 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики касательно добычи нефти и газа в стране за январь-июль текущего года.

Из них более 15,6 млн тонн приходится на долю консорциума, а 823,7 тыс. тонн - на долю Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Экспорт нефти (вместе с конденсатом) по сравнению с соответствующим месяцем 2020 года снизился на 517,5 тыс. тонн или 3%.