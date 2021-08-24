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В этом году Азербайджан экспортировал более 16 млн тонн нефти

В этом году Азербайджан экспортировал более 16 млн тонн нефти
Энергетика
24 августа 2021 г. 11:03
В этом году Азербайджан экспортировал более 16 млн тонн нефти

За январь-июль этого года Азербайджан экспортировал около 16,4 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики касательно добычи нефти и газа в стране за январь-июль текущего года.

Из них более 15,6 млн тонн приходится на долю консорциума, а 823,7 тыс. тонн - на долю Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Экспорт нефти (вместе с конденсатом) по сравнению с соответствующим месяцем 2020 года снизился на 517,5 тыс. тонн или 3%.

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Версия на английском языке Azerbaijan exports more than 16 million tons of oil this year 
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycan 16 mln tondan çox neft ixrac edib

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