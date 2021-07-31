В этом году Азербайджан экспортировал 14 млн тонн нефти

За январь-июнь этого года Азербайджан экспортировал около 14 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

За январь-июнь этого года Азербайджан экспортировал около 14 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики по добыче нефти и газа в стране за январь-июнь текущего года.

Из них более 13,3 млн тонн приходится на долю консорциума, а 738,7 тыс. тонн - на долю Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Экспорт нефти (вместе с конденсатом) по сравнению с соответствующим месяцем 2020 года снизился на 667 тыс. тонн или 4,8%.