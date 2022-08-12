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В этом году 14 сотрудников "Азеригаз" были уволены

В этом году 14 сотрудников "Азеригаз" были уволены За январь-июль текущего года работникам ПО "Азеригаз" было вынесено 2 310 дисциплинарных взысканий, из них 611 - инженерно-техническим работникам, 1 699 – рабочему персоналу.
Энергетика
12 августа 2022 г. 14:23
В этом году 14 сотрудников Азеригаз были уволены

За январь-июль текущего года работникам ПО "Азеригаз" было вынесено 2 310 дисциплинарных взысканий, из них 611 - инженерно-техническим работникам, 1 699 – рабочему персоналу.

Как передает Report, об этом в ходе сегодняшней акции "Открытые двери" заявил заместитель генерального директора по продажам ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Рашад Джавадов.

"За это время из дисциплинарных взысканий 1 237 – были выговорами, 820 – строгими выговорами с последним предупреждением, 239 - удержанием в размере 4/1 месячной заработной платы, 14 – увольнение в соответствии с пунктом “ç” статьи 70 Трудового кодекса (в случае неисполнения работником своих трудовых функций или обязанностей по трудовому договору или в случаях, перечисленных в статье 72 настоящего Кодекса, при грубом нарушении трудовых обязанностей)".

Р.Джавадов отметил, что за июль этого года в "Азеригаз" в отношении сотрудников было применено 169 дисциплинарных взысканий, Из них 55 - инженерно-техническим работникам, а 114 - рабочему персоналу: "В июле из дисциплинарных взысканий 78 были выговорами, 72 - строгими выговорами с последним предупреждением, 17 - удержанием в размере 4/1 месячной заработной платы, а 2 – увольнением в соответствии с пунктом “ç” статьи 70 Трудового кодекса".

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Версия на азербайджанском языке Bu il “Azəriqaz”ın 14 əməkdaşı işdən çıxarılıb

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