Вьетнам отложил пуск в эксплуатацию нефтеперерабатывающего завода

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Вьетнам перенес на более поздний срок пуск в эксплуатацию нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) "Нгишон", который станет одним из крупнейших нефтехимических комплексов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета "Туойче" со ссылкой на канцелярию правительства страны.

Комплекс должен был быть введен в коммерческую эксплуатацию в третьем квартале текущего года. Однако из-за возникших технических проблем во время пробного пуска начало работы НПЗ откладывается на первую половину 2018 года, отмечает издание.

После вывода на проектную мощность НПЗ сможет перерабатывать не менее 200 тыс. баррелей нефти в день или порядка 10 млн тонн в год, производя до десяти видов наиболее востребованной продукции нефтехимии.

НПЗ "Нгишон", на возведение которого было затрачено порядка 9 млрд долларов, принадлежит одноименному четырехстороннему совместному предприятию. В его состав, помимо вьетнамской госкорпорации по нефти и газу PetroVietnam, получившей 25,1% акций, также вошли кувейтская компания Kuwait Petroleum International, японская Idemitsu Kosan Co., Ltd. с пакетами по 35,1% и еще одна японская компания - Mitsui Chemicals, обладающая 4,7%.