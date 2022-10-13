В ЕС сообщили о планах создать платформу для совместных закупок газа

Евросоюз пока не совершал совместных закупок "голубого топлива", хотя специальная платформа для возможности проведения таких операций была создана весной.
Как передает Report, об этом сказал представитель пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи.
Он напомнил, что ЕС создал энергетическую платформу. В материалах ЕК уточняется, что она была сформирована в апреле, планировалось, что платформа будет играть ключевую роль в объединении спроса, координации использования инфраструктуры, ведении переговоров с международными партнерами и подготовке к совместным покупок в ЕС газа и водорода. Платформа представляет собой добровольный координационный механизм.
"У нас не было каких-либо совместных закупок пока", - отметил Макфи.
ЕК, как ожидается, представит предложения о возможности запуска совместных закупок газа для Евросоюза 18 октября, затем оно должны быть рассмотрено странами ЕС.