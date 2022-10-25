В ЕС считают, что потолок цен на газ должен затронуть Швейцарию и Британию

Инициатива по введению потолка цен на импортируемый газ должна затрагивать не только страны ЕС, но также такие страны, как Швейцария и Великобритания, считают в Еврокомиссии (ЕК).

Инициатива по введению потолка цен на импортируемый газ должна затрагивать не только страны ЕС, но также такие страны, как Швейцария и Великобритания, считают в Еврокомиссии (ЕК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

По его сведениям, перед встречей министров энергетики стран Евросоюза, проведение которой намечено на 25 октября, ЕК распространила документ с рекомендациями, где, в частности, указывается, что для обеспечения эффективности инициативы по введению потолка цен на газ ее также должны поддержать импортирующие электроэнергию из ЕС страны, в том числе Швейцария и Великобритания.

Помимо этого, в ЕС рассматривают вариант введения повышенной цены на экспорт энергии за пределы союза, однако, как отмечает агентство со ссылкой на источник, подобный шаг в настоящее время запрещен некоторыми международными соглашениями Евросоюза со странами-партнерами.

25 сентября группа из 15 стран призвала ЕК ввести потолок цен на весь импортируемый газ. Однако Германия, Дания и Нидерланды выступили тогда против такого ограничения, утверждая, что оно нанесет ущерб усилиям по сдерживанию энергетического кризиса в Европе. Министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стратен предложила рассмотреть "гибкий ценовой коридор" как возможную меру борьбы с растущими ценами на газ. Председатель Еврокомиссии заявляла о необходимости введения потолка цен лишь на российский газ.