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В Еврокомиссии предрекли цену за баррель нефти Brent на уровне 84,8 долларов в 2023 году

В Еврокомиссии предрекли цену за баррель нефти Brent на уровне 84,8 долларов в 2023 году В текущем году средние биржевые цены на североморскую марку нефти Brent будут находиться на уровне 84,8 долларов за баррель.
Энергетика
13 февраля 2023 г. 15:39
В Еврокомиссии предрекли цену за баррель нефти Brent на уровне 84,8 долларов в 2023 году

В текущем году средние биржевые цены на североморскую марку нефти Brent будут находиться на уровне 84,8 долларов за баррель.

Как сообщает Report, это следует из обновленного прогноза Еврокомиссии(ЕК).

Предыдущий анализ предполагал среднюю стоимость сырья на отметке 85 долларов.

"Евросоюз ожидает, что средняя цена на нефть марки Brent в текущем году составит 84,8 долларов за баррель. В 2024 году цена за баррель нефти марки Brent составит 79,9 долларов", - отмечается в материале.

При этом в отчете указывается, что введенные западными странами антироссийские сырьевые санкции, включая эмбарго и "потолки" цен на нефть из РФ, не привели к усилению напряженности на мировом энергетическом рынке.

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Версия на английском языке European Commission predicts 2023 price of Brent to be $84.8 per barrel

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