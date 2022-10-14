В ЕС оценили идею создания газового хаба в Турции

Евросоюз стремится как можно скорее сократить зависимость от российского "голубого топлива".
Как передает Report, об этом заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге, комментируя обсуждение между Россией и Турцией создание газового хаба.
"Наша позиция по российскому газу ясна - это то, от чего мы уходим. Мы стремимся как можно быстрее снизить нашу зависимость от российского газа. И инфраструктура здесь ни при чем", - отметил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Этот вопрос он обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос.