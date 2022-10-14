В ЕС оценили идею создания газового хаба в Турции

Евросоюз стремится как можно скорее сократить зависимость от российского "голубого топлива".

Евросоюз стремится как можно скорее сократить зависимость от российского "голубого топлива".

Как передает Report, об этом заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге, комментируя обсуждение между Россией и Турцией создание газового хаба.

"Наша позиция по российскому газу ясна - это то, от чего мы уходим. Мы стремимся как можно быстрее снизить нашу зависимость от российского газа. И инфраструктура здесь ни при чем", - отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Этот вопрос он обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос.