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В ЕС оценили идею создания газового хаба в Турции

В ЕС оценили идею создания газового хаба в Турции Евросоюз стремится как можно скорее сократить зависимость от российского "голубого топлива".
Энергетика
14 октября 2022 г. 15:45
В ЕС оценили идею создания газового хаба в Турции

Евросоюз стремится как можно скорее сократить зависимость от российского "голубого топлива".

Как передает Report, об этом заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге, комментируя обсуждение между Россией и Турцией создание газового хаба.

"Наша позиция по российскому газу ясна - это то, от чего мы уходим. Мы стремимся как можно быстрее снизить нашу зависимость от российского газа. И инфраструктура здесь ни при чем", - отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Этот вопрос он обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос.

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