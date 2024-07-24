В ЕС не достигли соглашения по транзиту нефти через Украину в Венгрию и Словакию

Дипломаты ЕС не достигли практических договоренностей на консультациях по прекращению поставок нефти в Венгрию и Словакию через Украину.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил дипломатический источник в Брюсселе.
"Консультации в Комитете по торговой политике на уровне старших дипломатов миссий стран ЕС состоялись в Брюсселе. Пока рано говорить о практических результатах. Еврокомиссия запросила дополнительную информацию. Консультации будут продолжаться на следующей неделе", - сообщил он.
По его словам, Венгрия продолжает настаивать, что Украина нарушила положения Соглашения об ассоциации с ЕС, Еврокомиссия намерена изучить это обвинение.
В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на представителя Еврокомиссии Олофа Джилла сообщило, что на этих консультациях Еврокомиссия отвергла требование Венгрии отреагировать на блокировку поставок нефти Украиной в течение 3 дней.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Брюссель должен отреагировать на эту ситуацию в 3 дня, в противном случае Венгрия будет принимать односторонние ответные меры.