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В ЕС не достигли соглашения по транзиту нефти через Украину в Венгрию и Словакию

В ЕС не достигли соглашения по транзиту нефти через Украину в Венгрию и Словакию Дипломаты ЕС не достигли практических договоренностей на консультациях по прекращению поставок нефти в Венгрию и Словакию через Украину.
Энергетика
24 июля 2024 г. 18:51
В ЕС не достигли соглашения по транзиту нефти через Украину в Венгрию и Словакию

Дипломаты ЕС не достигли практических договоренностей на консультациях по прекращению поставок нефти в Венгрию и Словакию через Украину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

"Консультации в Комитете по торговой политике на уровне старших дипломатов миссий стран ЕС состоялись в Брюсселе. Пока рано говорить о практических результатах. Еврокомиссия запросила дополнительную информацию. Консультации будут продолжаться на следующей неделе", - сообщил он.

По его словам, Венгрия продолжает настаивать, что Украина нарушила положения Соглашения об ассоциации с ЕС, Еврокомиссия намерена изучить это обвинение.

В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на представителя Еврокомиссии Олофа Джилла сообщило, что на этих консультациях Еврокомиссия отвергла требование Венгрии отреагировать на блокировку поставок нефти Украиной в течение 3 дней.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Брюссель должен отреагировать на эту ситуацию в 3 дня, в противном случае Венгрия будет принимать односторонние ответные меры.

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