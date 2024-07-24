В ЕС не достигли соглашения по транзиту нефти через Украину в Венгрию и Словакию

В ЕС не достигли соглашения по транзиту нефти через Украину в Венгрию и Словакию

Дипломаты ЕС не достигли практических договоренностей на консультациях по прекращению поставок нефти в Венгрию и Словакию через Украину.

https://static.report.az/photo/775526ee-0d68-317c-abeb-151baedd102f.jpg https://static.report.az/photo/775526ee-0d68-317c-abeb-151baedd102f.jpg