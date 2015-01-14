В ЕС назвали "Турецкий поток" ударом по имиджу "Газпрома"

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Предложение главы "Газпрома" Алексея Миллера о покупке российского газа через Турцию наносит удар по имиджу "Газпрома" как надежного поставщика. Об этом заявил зампред Еврокомиссии Марош Шефчович, которого цитирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Господин Миллер проинформировал меня о решении поставлять полный объем газа вместо Украины через Турцию. Честно говоря, я был очень удивлен этим предложением, потому что приехал обсуждать возможности того, что мы можем сделать для энергобезопасности Юго-Восточной Европы после отказа от реализации 'Южного потока'", - отметил Шефчович.

Однако, по его словам, этот вариант, скорее всего, не будет работать. Тем не менее ЕС готов рассмотреть предложение России о поставке через новый трубопровод 50-60 млрд. кубометров газа.

Ранее 14 января Миллер назвал "Турецкий поток" единственной альтернативой поставкам российского газа через Украину. Вместе с тем глава "Газпрома" предложил европейским странам построить необходимую инфраструктуру от границы Турции и Греции.