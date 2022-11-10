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В Eni заявили о возможности увеличения вдвое объемов добываемого в Италии газа

В Eni заявили о возможности увеличения вдвое объемов добываемого в Италии газа Глава итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци заявил, что предприятие "в ближайшие два с половиной - три года" сможет "удвоить объем газа, который сейчас добывает в Италии".
Энергетика
10 ноября 2022 г. 07:13
В Eni заявили о возможности увеличения вдвое объемов добываемого в Италии газа

Глава итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци заявил, что предприятие "в ближайшие два с половиной - три года" сможет "удвоить объем газа, который сейчас добывает в Италии".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство ANSA.

"В ближайшие два с половиной - три года, если все разрешения будут выдаваться с разумной скоростью, мы сможем удвоить объем газа, который мы сейчас добываем в Италии. Думаю, что мы сможем достичь 5 или 6 млрд куб. м, что очень важно, потому что это то, что мы получаем из России, а еще это вклад в очень бедную на настоящий момент энергетическую систему", - отметил он.

Ранее Дескальци говорил, что полностью заместить российский газ в стране удастся через 2,5-3 года. В конце октября он выразил мнение, что Италия сможет заместить 50% поставок российского газа на период с конца 2022 по начало 2023 года. Затем, уже на протяжении 2023 года, Италия нацелена найти альтернативные источники поставок и заместить уже 80% газа из РФ, для чего потребуются "регазификационные мощности", пояснял предприниматель.

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