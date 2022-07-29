В Eni рассчитывают полностью заместить российский газ к 2025 году

Итальянская энергетическая компания Eni к 2025 году может полностью заменить объем российского газа, который она закупает сейчас.

Итальянская энергетическая компания Eni к 2025 году может полностью заменить объем российского газа, который она закупает сейчас.

Как передает Report, об этом говорится в отчетности компании.

"Инициативы направлены на обеспечение к 2025 году поставок на итальянский рынок газа в объеме, эквивалентном 100% от 20 млрд кубометров, ежегодно импортируемых из РФ", — говорится в сообщении.

Компания уточняет, что планирует обеспечивать альтернативные источники поставок газа в Италию и далее в Европу за счет использования стратегических альянсов. Компания также подписала новые соглашения о поставках газа с Алжиром, Египтом и Конго, и может обеспечить дополнительные возможности и в других странах ее глобального газового портфеля, включая Ливию, Анголу, Мозамбик, Индонезию и Италию.