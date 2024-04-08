О нас

В Эскишехире началось строительство СЭС для энергоснабжения Стамбульского аэропорта

В Эскишехире началось строительство СЭС для энергоснабжения Стамбульского аэропорта Стамбульский аэропорт, являющийся крупнейшим в Турции и Европе, станет первой в мире воздушной гаванью, которая будет покрывать всю потребляемую электроэнергию за счет возобновляемых источников энергии.
Энергетика
8 апреля 2024 г. 15:30
В Эскишехире началось строительство СЭС для энергоснабжения Стамбульского аэропорта

Стамбульский аэропорт станет первой в мире воздушной гаванью, которая будет покрывать всю потребляемую электроэнергию за счет солнечной энергии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu.

По информации агентства, компания-оператор IGA Havalimani Isletmesi A.S. начала строительство в городе Эскишехир солнечной электростанции мощностью 199,32 МВт на площади около 3 млн кв. м.

Строительство СЭС планируется завершить к концу 2024 года. В рамках проекта на СЭС будет установлено 439 тыс. фотоэлектрических панелей. Ожидается, что станция ежегодно будет вырабатывать 340 млн кВт*час солнечной энергии, которые будут полностью покрывать потребности Стамбульского аэропорта в электроэнергии.

"Таким образом, Стамбульский аэропорт станет первой в мире воздушной гаванью, которая будет покрывать всю потребляемую электроэнергию за счет энергии солнца. Стоимость проекта оценивается в 212 млн евро, СЭС планируется ввести в эксплуатацию в конце текущего года", - отмечает агентство.

Исполняющий обязанности генерального директора IGA Havalimani Isletmesi A.S. Селахаттин Билген заявил, что компания разработала проект СЭС в Эскишехире в рамках своих обязательств по достижению нулевого уровня углеродных выбросов в атмосферу к 2050 году.

"Мы хотим смягчить важные и тревожные последствия глобального потепления и изменений климата во всем мире. За счет строительства этой СЭС мы предотвратим парниковые выбросы, эквивалентные 105 тыс. 996 тоннам углекислого газа. Проект чрезвычайно важен для широкого использования чистой энергии", - сказал он.

Стамбульский аэропорт на сегодняшний день является крупнейшей воздушной гаванью в Турции и Европе. Международный аэропорт был введен в эксплуатацию в апреле 2019 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
6 апреля 2024 г. 10:26
В Минэкологии Азербайджана призвали население к бдительности на фоне сильного ветра
В Минэкологии Азербайджана призвали население к бдительности на фоне сильного ветра
4 апреля 2024 г. 09:09
Азербайджан в январе увеличил импорт газа из Туркменистана в 2,5 раза
Азербайджан в январе увеличил импорт газа из Туркменистана в 2,5 раза
2 апреля 2024 г. 18:25
В Нахчыване выплачены пенсии за апрель
В Нахчыване выплачены пенсии за апрель
5 апреля 2024 г. 20:19
СМИ: Зеленский купил особняк у короля Великобритании за 20 млн фунтов
СМИ: Зеленский купил особняк у короля Великобритании за 20 млн фунтов
3 апреля 2024 г. 18:13
Северо-западный ветер в Баку усилился до 30 м/с
Северо-западный ветер в Баку усилился до 30 м/с
4 апреля 2024 г. 08:08
Азербайджан и ЕБРР обсудили проведение первого аукциона по ВИЭ
Азербайджан и ЕБРР обсудили проведение первого аукциона по ВИЭ
2 апреля 2024 г. 18:19
Сильный ветер сорвал крышу дома в Баку, есть пострадавшие
ФотоСильный ветер сорвал крышу дома в Баку, есть пострадавшие
4 апреля 2024 г. 12:32
В Баку по инициативе IDEA благоустроен и сдан в эксплуатацию новый двор 
ФотоВ Баку по инициативе IDEA благоустроен и сдан в эксплуатацию новый двор 
5 апреля 2024 г. 17:15
В Азербайджане более 60 тысяч работающих пенсионеров
В Азербайджане более 60 тысяч работающих пенсионеров
2 апреля 2024 г. 13:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi